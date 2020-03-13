Март 13th, 2020

Били Айлиш показала своего любимчика.

На странице Билли Айлишь появилось фото ,где она держит на руках очаровательного щенка. Девушка не очень любит людей,но ,кажется,к животным у нее совсем другое отношение.

Билли Айлиш — американская певица, автор песен. Ее дебютный сингл «Ocean Eyes» стал вирусным и собрал более 194 миллионов просмотров на Spotify, а песня «Bad guy» собрала все авторитетные музыкальные награды, включая MTV EMA и номинацию на Грэмми.

Месяц спустя девушка записала трек «Bored», который стал частью саундтрека к драматическому сериалу Netflix «13 причин почему». Следом вышли синглы «Watch» и «Copycat», а в августе 2017 года певица презентовала свой дебютный EP «Don’t Smile at Me». Мини-альбом стал золотым, а одна из композиций альбома стала и вовсе платиновой – ее скачало более миллиона человек. Трек «My Boy» с этого альбома использовался в третьем сезоне телесериала «Сумеречные охотники» .

В феврале 2018 года Айлиш отправилась в свой первый гастрольный тур «Where’s My Mind», который продлился почти 3 месяца, а затем порадовала фанатов еще несколькими свежими песнями. Успех юной певицы не остался не замеченным среди уже популярных музыкантов.