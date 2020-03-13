Март 13th, 2020

Беременная Кэтти Перри выступила на благотворительном концерте.

Кэтти Перри- очень смелая и самоотверженная женщина. Она отменила свадьбу из-за коронавируса. А вот гастроли в Австралию-нет.И это при том,что она ждет ребенка.

На фоне обострившейся ситуации с коронавирусом все уже и позабыли об ужасных пожарах, которые только недавно утихли на территории Австралии.

В отличие от многих звезд, которые боятся путешествовать из-за эпидемии, Кэти Перри смело покоряет просторы Австралии, делая при этом добрые дела.

Кэти выступила в Австралии с благотворительным концертом Fight On в заповеднике Pioneer Park для пожарных и людей, которые пострадали от стихии. Стоит напомнить о том, что певица впервые станет мамой, но от гастролей не пока-что отказываться не собирается.