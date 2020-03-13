Байден и Сандерс отменили встречи с избирателями из-за коронавируса

По результатам второго супервторника – праймериз 10 марта, Джо Байден победил в Мичигане, Миссури, Миссисипи, Айдахо и лидирует в штате Вашингтон. Его соперник Берни Сандерс одержал победу в Северной Дакоте.

Однако произнести победную речь в Кливленде, штат Огайо, Джо Байдену не удалось. Запланированное мероприятие было отменено из-за опасений по поводу распространения нового коронавируса.

Штаб Байдена отменил и запланированные на пятницу мероприятия , в том числе два, связанные со сбором денег на предвыборную кампанию и встречу с избирателями. Это произошло всего за несколько дней до праймериз в Иллинойсе 17 марта.

«Встречи с избирателями являются идеальным местом для распространения респираторных вирусов. Много людей собирается в одном месте, они взволнованы встречей с кандидатом, они обнимают друг друга, они пожимают друг другу руки и кричат. Налицо все факторы, которые способствуют распространению респираторного вируса», – отметила Шелли Пейн из Центра по инфекционным заболеваниям LaMontagne Ламонтейн.

Оба претендента на номинацию отменили мероприятия после консультации с профессионалами в области здравоохранения. Делегат кампании Сандерса Рафаэль Шимунов считает, что отмена встреч с избирателями не сильно отразится на ходе кампании.

«Отмена митингов – всегда вызов, поскольку они позволяют создать некую связь с избирателями, которая необходима для кампании. Несмотря на отмену встреч, идеи и послания все равно будут распространяться. Есть общее понимание среди американцев, что необходимо обезопасить других. Решение избирательных штабов поступить правильно – ободряет», – отметил Шимунов.

Центры по контролю и профилактике заболеваний призвали американцев отложить встречи с большим количеством людей, но заявили, что решение о проведении митингов является «личным выбором».

«Я не могу комментировать избирательные кампании. Как я говорил ранее, ситуация продолжает развиваться», – заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Последняя встреча Трампа с избирателями состоялась 2 марта. Его избирательный штаб пока не отменил ни одного из запланированных митингов. Вице-президент Майк Пенс заявил, что решение будет приниматься в каждом конкретном случае. Сам президент на прошлой неделе заявил, что продолжит встречаться с избирателями. Однако поздно вечером в среду стало известно, что Трамп отменил предвыборные мероприятия в Колорадо, Неваде и Висконсине.

Тем временем власти во многих штатах сталкиваются со сложным вопросом: что делать с проведением голосования, если будут введены строгие карантинные меры?

«Это болезнь, которую мы еще не до конца понимаем. У нового коронавируса более длительный инкубационный период, по сравнению с некоторыми другими респираторными вирусами. Таким образом, распространение COVID-19 может произойти до того, как люди полностью поймут, что больны. Мы до сих пор не до конца уверены, насколько он заразен, насколько легко он распространяется», – считает Шелли Пейн.

Следующие теледебаты участников президентской гонки среди демократов, которые должны были состояться 15 марта в Финиксе, штат Аризона, всего за несколько дней до праймериз в Аризоне, Флориде, Иллинойсе и Огайо, перенесены в Вашингтон.