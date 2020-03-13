Март 13th, 2020

Бабушка Шэрон Стоун снялась в романтической фотосессии

Голливудская актриса Шэрон Стоун, которая недавно обновила страницу на сайте знакомств, снялась для индийской версии журнала Harper’s Bazaar.

Так, звезда «Основного инстинкта» украсила сразу две обложки глянца. На одной из них Шэрон позировала сидя на байке вместе с мужчиной. Перед фотообъективом Стоун позировала в черно-белом платье с глубоким декольте и пышными рукавами, драгоценном ожерелье а также в черных гольфах.

На других фото и видео улыбающаяся звезда появилась в ярком желтом платье. Знаменитость позировала вместе с американским актером Адамом Сенном.

Также актриса позировала на капоте ретро-автомобиля. Стоун выбрала полупрозрачное золотистое платье, которое изрядно подчеркнуло ее стройную фигуру.