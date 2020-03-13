 
 
Март 13th, 2020

Астафьева показала чем надо заниматься,чтобы поддерживать себя в форме.

астафьева2Даша Астафьева вполне заслужено считается одной из самых красивых девушек Украины.

Ее снимки в разных амплуа регулярно можно увидеть в сети и печатных изданиях.

Еще во время,когда она занималась музыкальной карьерой,Даша заявила о себе  как о раскованной девушке,готовой на довольно смелые фото и видео.

Но чтобы быть востребованной моделью в эротических фотосессиях надо иметь отличную физическую форму. И это далеко не всегда дается природой.

На своей странице Астафьева опубликовала фото из спортзала. В тренировочном костюме девушка занимается на тренажере. Видно,что чтобы добиться такого восхитительного результата,красавице приходиться немало потрудиться.

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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