Март 13th, 2020

Анфиса Чехова будет обучать неопытных девушек.

Анфиса Чехова — одна из тех ,не многих,женщин,которые добились успеха именно благодаря не модельной фигуре. Вряд ли она была бы такой знаменитой,если бы обладала высоким ростом и худым телом.

Пышную красавицу охотно приглашают на телевидение в разнообразные программы ,как в роли ведущей,так и в роли участницы.

Сейчас Анфиса снимается в русской версии шоу «Модель ХL». На этот раз,в роли ведущей.

Имея огромный опыт в фото и видео сьемках,Анфиса дает девушкам с формами мастерклассы. Она обьясняет будущим моделям ,как наиболее выгодно преподносить себя в кадре.

Ведь выигрышная поза на фото может значительно изменить параметры тела и показать девушку в наилучшем ее ракурсе.