Март 13th, 2020

Алена Алена призналась,что одевается в секондах.

Молодая и талантливая восходящая звезда отечественной музыки Алена Алена активно ведет свой блог в Инстаграме и лично общается с поклонниками.

Не смотря на то,что девушка совсем недавно заявила о себе,как о рэп-исполнительнице,у нее уже огромное число поклонников. Фаны обожают Алену за открытость,веселый нрав и ироничное отношение к себе.При этом ее творчество получило уже самые высокие оценки у отечественных и зарубежных критиков.

Отмечают технику чтения и мастерское владение украинским языком. Алена даже вошла в топ самых перспективных артистов Европы.

А что касается самой девушки,то она полностью лишена звездной болезни. Вчера она заявила поклонникам,что охотно пользуется магазинами секонд-хенд для поиска нужных вещей. Хотя ее образом на сцене уже занимаются несколько именитых дизайнеров.