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Март 12th, 2020
Знаменитый рыбак из видео «мужик, тебе нормально» показал, как он выглядит сейчас
Знаменитый рыбак из видео «мужик, тебе нормально» показал, как он выглядит сейчас.
В 2014 году рыбак Сергей Кузнецов из Озёрска в нетрезвом виде уснул на льду и стал героем соцсетей. Спустя шесть лет в рунете обнаружили, что он преодолел многие трудности в жизни и похудел на 100 килограммов — теперь уж точно «бате нормально»
После публикации ролика Сергея часто сравнивали с тюленем из-за веса — это отразилось и в нескольких пародиях. Кузнецов отметил, что на тот момент весил более 200 килограммов.
Тот год был для него сложным: в 2014 году Сергей похоронил маму, а через несколько месяцев умерла его жена.
Герой ролика признался, что всегда много ел, но обычно всегда «сжигал» вес на работе в кузнице и в тренажёрном зале. Но две потери надломили его: Кузнецов забросил спорт и почти перестал двигаться.
В 2015 году Сергей взялся за себя: «Однажды я просто сел и подумал — ну это же уже ни в какие рамки, даже ни в какие штаны не влезаю, 77 размер».
Он отказался от общественного транспорта и такси, стал постоянно ходить пешком, завёл собаку и разработал для себя программу тренировок.
Привычки в питании Сергей при этом не менял. Поначалу он боролся с одышкой и усталостью, но в итоге он за два года сбросил более 100 килограммов. С 2017 года вес Кузнецова держится на 97 килограммах, а сам мужчина работает охранником в мясном магазине города Озёрск.
Несмотря на то, что он уже мало похож на того рыбака-тюленя из видео, многие узнают его и подходят, чтобы сфотографироваться. Сергей с удовольствием соглашается и на вопрос «как дела» всегда отвечает: «Нормааааально!».
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