Западные банки сбежали из рубля

Рубль завершил среду падением пятый день подряд, которое ускорилось на вечерних торгах.На фоне дешевеющей нефти, падающих акций США, решения ВОЗ объявить пандемию коронавируса и планах ОПЕК залить рынок миллионами баррелей с двузначными скидками курс доллара впервые за три года превысил отметку 73 рубля.

Начав торги по 71,46 за доллар и 81,04 за евро, рубль выдохся и покатился вниз после открытия американских бирж. За пять часов доллар прибавил 1,62 рубля, евро — 1,01 рубля и к 22.08 крупные курсы оказались на уровнях января 2016 года: 73,1525 рубля за доллар и 82,4975 рубля за евро.

Могло быть и хуже: относительной стабильностью рубль «целиком и полностью обязан интервенциям Центробанка, ведь без вливаний денег на внутренний рынок доллар был бы на 4-5 рубля сильнее», говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

ЦБ с 10 марта продает на бирже валюту из резервов. Ему аккомпанирует «Газпромом», для поддержки рубля продающий 2 млрд долларов, которые одолжил в декабре на рынке евробондов. Но вечером крупные продавцы покидают рынок: по данным биржи, после 20.00 число заявок на продажу долларов с расчетом «завтра» снизилось с 1,7 тысячи до 1 тысячи (на 22.04).

Рынок пока не понимает, на каком уровне проходит граница защиты курса центробанком, говорит аналитик Открытие Брокер Андрей Кочетков.

Понимает ли это сам центробанк — тоже неясно. О решении выйти из альянса ОПЕК+, за которым последовало рекордно за 30 лет обрушение нефтяных котировок, ЦБ предупредить забыли, рассказал в интервью «Дождю» председатель совета директоров «МДМ Банка» Олег Вьюгин. По его словам, ЦБ пришлось созывать многочасовое экстренное заседание в праздничные дни, чтобы понять, что делать.

ЦБ решил продавать валюту из ФНБ, компенсируя бегство иностранных инвесторов, которые, по данным регулятора, с 20 февраля сбросили 199 миллиардов рублей на валютном рынке, полностью закрыли операции carry-trade с рублем (на 10 млрд долларов) и теперь ставят ставят на падение российской валюты впервые за несколько лет.

Следующими на выход могут собраться инвесторы в российский госдолг — при цене в 30 долларов за баррель может начаться массовое бегство из ОФЗ, которое неизбежно будет сопровождаться девальвацией рубля, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

«Отсюда может начаться серьёзная макроэкономическая дестабилизация. ЦБ надо подумать о включении стабилизирующих механизмов вплоть до объявления о программе выкупа ОФЗ. Причем медлить опасно», — встревожен он.

С начал недели доллар вырос на 4,38 рубля, за два месяца — на 11,89 рубля за два месяца. Давление оказывает «как новая волна снижения на рынке энергоносителей, так и ослабление валют развивающихся стран», говорит главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич: бразильский реал рухнул в четверг на 3%, южноафриканский ранд на 1,7%. Фьючерсы на Brent подешевели на 3,8%, до 35,8 доллар за баррель после того, как к политике скидок и максимальной нефтедобычи вслед за Саудовской Аравией перешли Ирак и ОАЭ.

Рубль по-прежнему недостаточно слаб для федерального бюджета, где с нефтью по 37 образуется «дыра» 2,3 триллиона рублей, оценивает экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Чтобы свести бюджет с нефтью по 2900 рублей за баррель (среднее значение периодов низких цен).