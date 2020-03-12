 
 
Март 12th, 2020

Западные банки сбежали из рубля

Рубль завершил среду падением пятый день подряд, которое ускорилось на вечерних торгах.На фоне дешевеющей нефти, падающих акций США, решения ВОЗ объявить пандемию коронавируса и планах ОПЕК залить рынок миллионами баррелей с двузначными скидками курс доллара впервые за три года превысил отметку 73 рубля.

Начав торги по 71,46 за доллар и 81,04 за евро, рубль выдохся и покатился вниз после открытия американских бирж. За пять часов доллар прибавил 1,62 рубля, евро — 1,01 рубля и к 22.08 крупные курсы оказались на уровнях января 2016 года: 73,1525 рубля за доллар и 82,4975 рубля за евро.

Могло быть и хуже: относительной стабильностью рубль «целиком и полностью обязан интервенциям Центробанка, ведь без вливаний денег на внутренний рынок доллар был бы на 4-5 рубля сильнее», говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

ЦБ с 10 марта продает на бирже валюту из резервов. Ему аккомпанирует «Газпромом», для поддержки рубля продающий 2 млрд долларов, которые одолжил в декабре на рынке евробондов. Но вечером крупные продавцы покидают рынок: по данным биржи, после 20.00 число заявок на продажу долларов с расчетом «завтра» снизилось с 1,7 тысячи до 1 тысячи (на 22.04).

Рынок пока не понимает, на каком уровне проходит граница защиты курса центробанком, говорит аналитик Открытие Брокер Андрей Кочетков.

Понимает ли это сам центробанк — тоже неясно. О решении выйти из альянса ОПЕК+, за которым последовало рекордно за 30 лет обрушение нефтяных котировок, ЦБ предупредить забыли, рассказал в интервью «Дождю» председатель совета директоров «МДМ Банка» Олег Вьюгин. По его словам, ЦБ пришлось созывать многочасовое экстренное заседание в праздничные дни, чтобы понять, что делать.

ЦБ решил продавать валюту из ФНБ, компенсируя бегство иностранных инвесторов, которые, по данным регулятора, с 20 февраля сбросили 199 миллиардов рублей на валютном рынке, полностью закрыли операции carry-trade с рублем (на 10 млрд долларов) и теперь ставят ставят на падение российской валюты впервые за несколько лет.

Следующими на выход могут собраться инвесторы в российский госдолг — при цене в 30 долларов за баррель может начаться массовое бегство из ОФЗ, которое неизбежно будет сопровождаться девальвацией рубля, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

«Отсюда может начаться серьёзная макроэкономическая дестабилизация. ЦБ надо подумать о включении стабилизирующих механизмов вплоть до объявления о программе выкупа ОФЗ. Причем медлить опасно», — встревожен он.

С начал недели доллар вырос на 4,38 рубля, за два месяца — на 11,89 рубля за два месяца. Давление оказывает «как новая волна снижения на рынке энергоносителей, так и ослабление валют развивающихся стран», говорит главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич: бразильский реал рухнул в четверг на 3%, южноафриканский ранд на 1,7%. Фьючерсы на Brent подешевели на 3,8%, до 35,8 доллар за баррель после того, как к политике скидок и максимальной нефтедобычи вслед за Саудовской Аравией перешли Ирак и ОАЭ.

Рубль по-прежнему недостаточно слаб для федерального бюджета, где с нефтью по 37 образуется «дыра» 2,3 триллиона рублей, оценивает экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Чтобы свести бюджет с нефтью по 2900 рублей за баррель (среднее значение периодов низких цен).

Tags: | Category: Новости, Россия ﻿
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