Март 12th, 2020

Японские врачи рассказали о смертельных опасностях простого и копченого сала

Японские врачи рассказали о смертельных опасностях сала. Исследователи института медицины из Токио под эгидой министерства здравоохранения Японии выпустили официальный отчет, согласно которому необходимо серьезным образом ограничивать употребление сала. По их мнению сала в день можно есть не более 50-70 грамм и при этом не чаще трех-четырех раз в неделю. В противном случае можно получить заболевания пищевого тракта, а в отдельных ситуациях даже приобрести диабет.

Также они рекомендовали употреблять сало с 30-50 граммами крепкого алкоголя, тогда оно лучше усваивается. Еще хуже обстоит дело с копченым салом, которое японские врачи считают просто вредным продуктом. Второй момент — возможное содержание в копченом сале каррагинана, который скрывается под пищевой добавкой Е-407. Каррагинан получают из красных морских водорослей. Вещество так нравится производителям потому, что оно увеличивает массу готового продукта, поскольку является гелеобразователем и хорошо поглощает воду. Существуют исследования, согласно которым каррагинан может быть провокатором язвенной болезни и рака.

В небольших сало, наоборот, полезно: чистит печень, предотвращает атеросклероз и онкологические заболевания, помогает сердечной мышце, повышает иммунитет. Ну и, разумеется, дает организму мощный заряд энергии — калорийность продукта составляет 770 ккал на 100 г. Что касается холестерина, то в небольших количествах он играет важную роль в строительстве клеточной мембраны.