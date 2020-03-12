Март 12th, 2020

Врачи рассказали,как выбрать качественную медицинскую маску.

Эпидемия коронавируса сделала медицинские маски одним из самых популярных товаров. Но существуют маски правильные и поддельные, представляющие собой просто бесполезный кусок ткани.

Эффективность маски зависит от многих факторов, например от того, как плотно она прилегает к лицу. Тип маски также влияет на срок ее действия и регулярность замены.

Существуют следующие нормы. Простая одноразовая маска действует только час, маска с фильтром — два часа, а средство защиты с бактерицидным барьером — 3-3,5 часа. И стирать их нельзя ни в коем случае. Это бесполезно.

Считается, что ухудшает прилегание маски и степень защиты наличие на лице бороды, усов и бакенбард. Их лучше сбрить совсем. Но так как же проверить качество маски? Для этого существуют специальные тесты.

Нужно надеть маску и попытаться подуть на горящую спичку или свечу. Если получилось задуть огонь, значит средство защиты некачественное, его можно смело выбросить. Еще можно залить в маску воду. Если она быстро намокла и пропустила воду — маска некачественная. Остальные способы проверки можно узнать из видео.