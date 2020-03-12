Март 12th, 2020

В Украине зафиксировали два новых случая заболевания COVID-19

В Украине зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом. Теперь всего их три. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Новые случаи — у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

«Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами. Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное », — говорится в сообщении.

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак рассказала, что мужчину госпитализировали еще 10 марта.

Напомним, до этого в Украине было известно только об одном случае заражения коронавирусом — начале марта его обнаружили у мужчины в Черновцах. Таким образом, из трех случаев заражения в целом в Украине два случая — зафиксировано на Буковине.