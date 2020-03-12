Март 12th, 2020

В приквеле «Безумного Макса» обойдутся без Шарлиз Терон

Режиссер Джордж Миллер приступил к подготовке к съемкам приквела фантастического фильма «Безумный Макс 4: Дорога ярости». Как утверждает издание The GWW, он намерен предложить роль молодой Фьюриосы актрисе Джоди Комер, знакомой зрителям по сериалу «Убивая Еву».

Вероятнее всего, это означает, что Шарлиз Терон, участвовавшая в оригинальной ленте, в приквел не вернется. Также сообщается. что Ричард Мэдден может сыграть одного из ключевых персонажей по имени Дементус. В описании героя указывается, что у него «лицо ангела, а глубокая рана на лбу зашита блестящими скобами».

Помимо этого, ожидается, что к актерскому составу присоединится Яхья Абдул-Матин II, снимавшийся в фильмах «Аквамен» и «Мы». Съемочный график картины пока не уточняется, ожидается, что Миллер приступит к работе не ранее второй половины 2020 года.

Фильм «Безумный Макс 4: Дорогая ярости» вышел в прокат в мае 2015 года. Его сборы оказались не слишком впечатляющими — 370 миллионов долларов при бюджете в 150 миллионов. В дальнейшем Миллер подал в суд на студию Warner Bros, так как считал, что ему не доплатили за его многолетнюю работу над проектом.