 
 
Март 12th, 2020

В Калифорнии бомжам раздадут новое жилье



В Сан-Хосе (Калифорния) построили закрытое поселение для бездомных. Всего в комплекс входят 40 домиков, каждый площадью по 7 квадратных метров. жилье сможет получить бездомный после специального отбора.

Вот требование для калифорнийских бомжей:



- он должен быть трудоустроен, не употреблять наркотики и алкоголь. У нас в России такие существуют вообще?





2. В результате кандидат получит бесплатное жилье, а также штат берет на себя оплату коммуналки. Дополнительным требованием является нахождение дома к 22:00.




3. Калифорния потратила на каждый такой домик по 6500 долларов, еще в 35000 обошелся клубный дом, в котором расположена прачечная, кухня и компьютерный класс.














Category: Новости, США ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>