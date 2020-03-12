Март 12th, 2020

В Калифорнии бомжам раздадут новое жилье





В Сан-Хосе (Калифорния) построили закрытое поселение для бездомных. Всего в комплекс входят 40 домиков, каждый площадью по 7 квадратных метров. жилье сможет получить бездомный после специального отбора.



Вот требование для калифорнийских бомжей:







- он должен быть трудоустроен, не употреблять наркотики и алкоголь. У нас в России такие существуют вообще?











2. В результате кандидат получит бесплатное жилье, а также штат берет на себя оплату коммуналки. Дополнительным требованием является нахождение дома к 22:00.









3. Калифорния потратила на каждый такой домик по 6500 долларов, еще в 35000 обошелся клубный дом, в котором расположена прачечная, кухня и компьютерный класс.





























