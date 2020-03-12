В Израиле создали компьютер для установки в сердце

Ученые в Израиле создали мини-компьютер для установки прямо в человеческом сердце, сообщает ВВС.

По словам врачей, с помощью устройства, они будут получать данные, которые раньше были для них недоступны, что поможет назначить подходящее лечение пациенту.

V-LAP создала израильская компания Vectorious Medical Technologies. Устройство заряжается от специального пояса, надеваемого пациентом снаружи. Собирать, обрабатывать и отсылать данные будет искусственный интеллект.

Специалисты открыли поиск добровольцев для клинических испытаний компьютера. Одним из первых пациентов с V-LAP в сердце стал 71-летний британец по имени Эндрю.