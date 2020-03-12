 
 
Март 12th, 2020

В Италии закроют все магазины,кроме продуктовых.

rp_414757-390x2191.jpgПравительство Италии распорядилось закрыть все магазины,рестораны,кафе и заведения из сферы обслуживания. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки.

Об этом премьер -министр  Конте заявил в обращении к населению.

Согласно указу, все коммерческая деятельность будет прекращена, за исключением тех учреждений, которые продают предметы первой необходимости и продукты, а также аптек. Бары и рестораны, столовые, парикмахерские и салоны красоты также должны быть закрыты.

В то же время разрешена доставка еды на дом. Сельскохозяйственный сектор будет продолжать работать.

Также должно быть обеспечено функционирование транспорта и учреждений по оказанию коммунальных услуг, почтовых отделений, банков, страховых компаний.

Отметим, в настоящее время Италия — мировой лидер по количеству ежедневных жертв коронавируса.

 

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