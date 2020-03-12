Ученые заявили, что не знают, откуда на земле вода

Ранее многие ученые считали, что эти элементы уже присутствовали в тот момент, когда Земля начала формироваться. Однако сейчас геологические исследования показывают, что большая часть воды на самом деле была доставлена на Землю тогда, когда ее формирование было почти завершено. Новые открытия, ставшие результатом сотрудничества ученых из Германии, Дании, Уэльса, Австралии и Японии, будут опубликованы в журнале Nature.

Общепринятым фактом является то, что летучие элементы, такие как вода, происходят из астероидов, которые образовались во внешней Солнечной системе. Однако среди экспертов постоянно ведутся дискуссии о том, когда именно они появились на Земле. Чтобы разрешить эти споры, ученые сравнили состав старейших мантийных пород Архейского Эона с составом астероидов, из которых они могли образоваться.

«Если мы найдем следы редких металлов платины в мантии Земли, то можно предположить, что они были появились только после того, как было завершено формирование ядра», — заявили исследователи.