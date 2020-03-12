Ученые сделали революцию в фототехнике — принципиально новое решение позволит получить сверхмалые фотокамеры со сверхбольшой разрешающей способностью.
Появилась ультратонкая камера, которой не нужно фокусироваться. Эта технология позволит улучшить камеры для смартфонов и медицинские устройства. Используя объектив толщиной около одной тысячной сантиметра, исследователи создали камеру, которой не требуется фокусировка. Эта технология будет работать лучше, чем традиционные камеры, которые используются в большинстве смартфонов.
«Наши объективы могут значительно снизить вес, сложность устройства, стоимость камер и других систем обработки изображений, одновременно увеличивая их функциональность, — отметил руководитель исследовательской группы Раджеш Менон из Университета штата Юта. — Эта технология позволит использовать более тонкие камеры для смартфонов, улучшенные и компактные камеры для получения биомедицинских изображений».
В Optica, журнале Оптического общества (OSA), посвященном подобным исследованиям, Менон и его коллеги описывают новый плоский объектив и объясняют, что он способен сохранять фокус для объектов, расположенных на расстоянии около 6 м друг от друга. В плоских линзах используются наноструктуры, узорчатые на плоской поверхности, а не громоздкое стекло или пластик, что позволяет достичь важных оптических свойств, контролирующих прохождение света.
Исследователи говорят, что использованный ими подход можно было бы улучшить, чтобы создать оптические компоненты с любым количеством дополнительных свойств.
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