Ученые: Огромная черная дыра направила к Земле гигантскую струю плазмы

Итальянские астрономы обнаружили сверхмассивную черную дыру в составе блазара (активного галактического ядра, АГЯ ) PSO J030947.49+271757.31, который располагается на рекордном расстоянии в 27,4 миллиарда световых лет. Релятивистские струи плазмы или джеты, исходящие из таких объектов, сориентированы вблизи линии взгляда наблюдателя, то есть они направлены прямо на Землю. Об этом сообщает издание Science Alert.

Открытая черная дыра является самым отдаленным, то есть древнейшим блазаром из всех наблюдавшихся объектов такого рода. Свет от нее пролетел около 13 миллиардов световых лет, однако из-за ускоренного расширения Вселенной PSO J0309+27 в настоящее время располагается гораздо дальше, и его космологическое красное смещение (z) достигает рекордного для АГЯ значения 6,1.

Блазар имеет массу, сравнимую с одним миллиардом Солнц. Результаты исследования указывают на то, что такие массивные объекты существовали спустя примерно миллиард лет после Большого взрыва. Это накладывает жесткие ограничения на гипотетические модели, которые могли бы объяснить появление ранних блазаров. Будущие наблюдения должны показать, насколько значительной является популяция черных дыр, подобных PSO J0309+27.

Космологическое красное смещение — это понижение частот излучения, испускаемое удаляющимися от Земли объектами. Из-за расширения Вселенной чем дальше объект, тем сильнее красное смещение, что удобно для использования его как меры расстояния до объекта. Из красного смещения выводятся сразу несколько оценок расстояния, включая путь светового луча и собственное расстояние до объекта, которое изменяется с расширением Вселенной. Путь светового луча всегда меньше собственного расстояния, поскольку за то время, пока свет достигнет Земли, расстояние до объекта успеет увеличиться.