Ученые : человечество живет внутри огромного пузыря

Он сделал такой вывод на основе наблюдений за космосом различных исследователей. Они показали, что Вселенная расширяется с ускорением, вызванным силами, называемыми темной материей и темной энергией. При этом расчеты ученых не совпадают с оценками скорости расширения границ космоса. Существование гигантского пузыря может объяснить часть несостыковок.

В своей статье исследователь заявил, что радиус этого пузыря — примерно 125 млн световых лет. Его расчеты также строятся на том, что такие области довольно часто встречаются во Вселенной в стандартной космологической теории. При этом разные результаты Постоянной Хаббла (по одним расчетам — 67,4 км/c, по другим — 74 км/c) может объяснить то, что внутри пузыря примерно на 50% меньше вещества, чем в остальном космосе.

Ломбрайзер подчеркивает, что это лишь теория и призвал других исследователей искать факты, которые подтвердят или опровергнут ее.