Цена на нефть с учетом инфляции рухнула до уровней развала СССР

«Нефтяной джихад», объявленный Саудовской Аравией после развала соглашения ОПЕК+ с Россией, оглушил мировой рынок черного золота.После обвала на 30% в понедельник и попытки отскока во вторник на торгах в среду цена барреля снова покаталась вниз. Фьючерсы на Brent с поставкой в мае упали на 4,8%, до 35,8 доллара за бочку, а американский сорт WTI подешевел на 5%, до 33,2 доллара.

Быстро выбраться из ямы рынок нефти не смог и завяз в затяжной депрессии, констатирует аналитик OPIS Том Клоза: над мировой экономикой висит угроза рецессии, спрос на сырье падает, и в момент, когда надо сплотиться, нефтяные петрократии ссорятся, а Саудовская Аравия выливает на рынок миллионы баррелей с двузначными скидками.

За неделю нефть подешевела на 30%, с начала года — вдвое, а в реальном выражении рухнула до уровней 35-летней давности.

С учетом долларовой инфляции 35 за баррель сегодня — это 13 долларов в ценах середины 1980х, подсчитал директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Сценарий, который закончился развалом Советского союза, повторяется на нефтяном рынке, как по нотам. Брежневский застой черпал силы в рекордных на тот момент ценах выше 30 долларов за баррель. Но в октябре 1985-го Саудовская Аравия резко увеличила добычу, и за полгода обвалила стоимость нефти втрое. Итогом стал тяжелейший валютный кризис в дряхлой советской экономике, который довел ее до банкротства за шесть лет.

После обвала цены держались низкими 17 лет. «Выход на новые уровни произошел лишь в 2004-05 гг. А сейчас, похоже, мы вновь возвращаемся к уже подзабытой реальности позднего СССР и 90-х», — отмечает Тремасов.

Реальность физического рынка нефти тем временем еще суровее, чем фьючерсного. Как отмечает Bloomberg, Саудовская Аравия начала продажу в Европу партий Arab Light по 25 долларов за баррель — с беспрецедентной скидкой в 10,25 доллара к Brent.

Цена настолько низкая, что саудовская нефть будет вытеснять с рынка российскую Urals, если только не последуют ответные скидки, отмечает аналитик Energy Aspects Амрита Сен.

По данным Reuters, Urals на среду стоила 33 доллара за баррель (-2,7 доллара к Brent). В начале недели ее крупнейшие продавцы — нефтетрейдеры Vitol и Trafigura — не смогли найти ни одного покупателя, отмечает Bloomberg.

Дать скидки, аналогичные саудовским, России трудно. Нижняя граница, при которой нефтяная отрасль чувствует себя комфортно, — это 2100 рублей за баррель, рассказал в интервью Reuters замминистра энергетики Павел Сорокин. Это 28,8 доллара при текущем курсе 73 рубля.

Себестоимость саудовской нефти на порядок ниже — 17 долларов за баррель, оценивает стратег ITI Capital Искандер Луцко. Чтобы российскую нефть добывать так же дешево, доллар должен стоить 123 рубля.

Саудовский бюджет слабее российского (ему нужна нефть по 80), указывает Луцко, но отдельно нефтяная отрасль королевства на порядок эффективнее. А значит, в случае ценовой войны мишенью Эр-Рияда может стать не государство, а отдельные нефтяные компании.

То, что делают саудиты, резко увеличивая добычу и предлагая рекордные скидки на ключевом для России, европейском рынке, «оставляет впечатление скорее политической, нежели технической стратегии», отмечают аналитики JBC Energy.