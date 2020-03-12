Март 12th, 2020

Трамп на месяц запретил въезд в США из Европы

Президент США Дональд Трамп запретил въезд в США из . Об этом он заявил во время обращения к нации, сообщается на сайте Белого дома.

Запрет вступит в силу 13 марта и будет действовать 30 дней. Он не коснется американцев, которые возвращаются из стран Шенгенской зоны.

Также запрет не будет распространяться на поездки из Великобритании и грузовые перевозки.

В своем обращении к нации Трамп отметил, что европейские страны не предприняли должных мер предосторожности и не ввели запрет на въезд из Китая и других очагов распространения коронавируса, в результате чего приезжие из Европы стали распространять коронавирус в США.