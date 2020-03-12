Март 12th, 2020

Сын Синди Кроуфорд рассказал, зачем обезобразил свое лицо

В начале февраля 20-летний сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера Пресли набил под правым глазом тату с надписью misunderstood («неправильно понятый»). Многие интернет-пользователи приняли в штыки изменения во внешности юноши и решили, что татуировка на лице его испортила.

Сам Пресли настолько устал от постоянной критики в свой адрес, что несколько часов назад опубликовал в сторис обращение к хейтерам:

Многие люди делают подтяжку лица, меняют пол, делают инъекции в губы и другие процедуры. Поэтому в наши дни очень обидно слышать, что люди начинают меня ненавидеть из-за того, что я делаю небольшую татуировку на лице.

Пресли Гербер со своим тату-мастером

Ранее Пресли Гербер объяснил, почему захотел набить тату на щеке. Молодой человек уточнил, что сделал татуировку вполне осознанно и вряд ли решился бы на подобную бьюти-трансформацию, если бы думал, что это испортит его внешность.

Там написано, что я человек, которого неправильно понимают все время, потому что так я себя чувствую всю жизнь… Посмотрите на этих чертовых хейтеров здесь, мне плевать, если кому-то что-то не нравится,

— объяснил сын Кроуфорд смысл надписи под своим правым глазом.

Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд с детьми Кайей и Пресли

Напомним, что родители Пресли всерьез обеспокоены психическим состоянием своего сына. Не так давно стало известно, что Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер начали искать хорошего специалиста, чтобы он проработал с молодым человеком целый ряд вопросов. Родителей Пресли пугает не только татуировка на лице сына, но и то, что в последнее время он связался с плохой компанией и попал под ее негативное влияние. Состояние Пресли беспокоит и его младшую сестру Кайю Гербер — источник из окружения модели сообщил, что девушка взяла любимого брата «под свое крыло» и всячески о нем заботится.