Март 12th, 2020

Сын Бритни Спирс матом выразил свое отношение к деду.

Младший сын Бритни Спирс Джейден Федерлайн рассказал в Инстаграм все,что думает об отце Бритни. И удалил страницу.

13-летний сын певицы от танцора Кевина Федерлайна признался, что хочет сделать свое отношение к обижавшему его дедушке, от общения с которым его оградил суд, достоянием общественности. Не стесняясь в выражениях, мальчик пожелал ему смерти. «Он просто козел, он просто конченый человек— заявил Джейден. — Пусть пойдет и умрет».

Он также выразил обеспокоенность музыкальной карьерой матери. По мнению тинейджера, Бритни не уделяет этому достаточного внимания, в чем он также винит дедушку. «Из-за него моя мама, возможно, больше никогда не будет петь», — огорчен мальчик.

Осенью 2019 года его папа Кевин Федерлайн обвинил отца певицы Джейми Спирса в насилии над своим старшим сыном Шоном, после чего органы опеки через суд ограничили общение деда с внуками.