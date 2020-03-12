Март 12th, 2020

Светлана Лобода с сестрой поздравили свою маму с Днем Рожденья.

Недавно мама Светланы Лободы Наталья отпраздновала свой День рожденья.12 марта ей исполнилось 63 года.На праздник приехала и младшая сестра Лободы Ксения. Ей 27 лет,она проживет в России и выглядит не менее эффектно ,чем Светлана.

Так же присутствовала и дочь Светы Ева.Сестра певицы — Ксения Лобода родилась в 1992 году. Мать Ксении и Светланы – Наталья Лобода является бывшим депутатом горсовета Ирпеня. Недавно Ксения сыграла роскошную свадьбу в Киеве, букет невесты тогда поймала Светлана Лобода.

«Дорогая наша, любимая мамочка. Я поздравляю тебя с Твоим Днем! Мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься. Пусть так будет всегда! Береги себя и будь, пожалуйста, здорова! Хорошего тебе дня сегодня. Мы тебя любим», - написала звезда.

Сама Наталья Васильевна поздравила в сети сестру Людмилу, с которой родилась в один день, но с разницей в шесть лет.