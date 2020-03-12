Саудовская Аравия отвергла переговоры и заливает Европу нефтью по $25

Саудовская Аравия не примет участия в переговорах технического комитета ОПЕК+, которые были назначены на 18 марта. Об этом сообщили Bloomberg источники в ОПЕК и подтвердил ТАСС представитель делегаций одной из стран картеля.Ранее в Минэнерго РФ сообщали, что техкомитет ОПЕК+ соберется 18 марта и Россия планирует участвовать во встрече. «К сожалению, это так, они не будут участвовать», — сказал делегат, добавив, что теперь самом проведение техкомитета «под вопросом».

Представители России примут участие в мартовском заседании, чтобы «продолжать с коллегами мониторить ситуацию», сообщил 11 марта глава Минэнерго Александр Новак. ОПЕК в среду вечером разослала приглашения участникам совещания, которое могло стать последней надеждой на то, что Москва и Эр-Рияд выкурят трубку мира после развала нефтяного союза.

Но решение России отказаться от сокращения добычи в ответ на коронавирус и заявления высших чиновников о том, что Саудовская Аравия стала «слабым звеном» на нефтяном рынке, похоже, не на шутку разозлили королевскую семью.

Сделку по ограничению добычи Эр-Рияд тянул почти в одиночку, перевыполняя свои обязательства и добровольно сокращая производство сверх. Россия же «обманывала» партнеров по ОПЕК, заявил CNN саудовский источник, знакомый с позицией наследного принца Мохаммеда бен Сальмана.

России было «дано много шансов», но теперь принято решение «проявить принципиальность», сказал он. Наказать Москву саудиты попытаются ключевом для РФ европейском нефтяном рынке, которому предложили беспрецедентные в истории скидки — 10,25 доллара к цене Brent.

Как сообщает Bloomberg, государственная нефтяная компания Saudi Aramсо обещает европейским НПЗ поставки нефти, которые в три раза превышают обычные по цене не больше 25 долларов за баррель.

Скидки Саудовской Аравии настолько велики, что Arab Light «вытолкнет» Urals и другие потоки нефти «из рациона региональных переработчиков», если их относительная цена также не упадет, говорит Амрита Сен, главный нефтяной аналитик Energy Aspect Ltd.

Снизить цены до уровня Саудовской Аравии России трудно. Комфортный диапзон для нефтяников начинается на уровне 2100 рублей за баррель. При курсе доллара в 75 рублей это 28 долларов. Чтобы опустить цену до 23 долларов, доллар, таким образом, должен взлететь до 91 рубля.

Себестоимость саудовской нефти на порядок ниже — 17 долларов, оценивает стратег ITI Capital Искандер Луцко. Чтобы российкую нефть было добывать так же дешево в пересчете на доллары, рубль придется девальвировать до 123 за доллар.