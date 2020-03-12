Март 12th, 2020

Программа «Мой Киевстар»: полезная информация

Одной из полезных опций, предлагаемой оператором мобильной связи «Киевстар», является приложение для телефона, в котором можно следить за расходами своих средств, подключать и отключать различные услуги. Приложение названо «Мой Киевстар», и в этой статье мы постараемся подробно рассказать об особенностях пользования этим сервисом.

Новости о том, что можно упростить пользование мобильной связью, всегда воспринимались позитивно. Так приложение от «Киевстар» на данный момент набирает всю большую популярность, много украинцев загрузили его на свои смартфоны и оценили предлагаемые удобства.

Если вы еще не в их числе, то присоединяйтесь. Для этого сначала установите приложение на свой смартфон. После скачивания укажите свой мобильный номер и введите код, который придет вам в СМС.

Для постоянного пользования приложением «Мой Киевстар» личный кабинет – необходимое условие. Чтобы открыть личный кабинет, нужно ввести пароль, состоящий из цифр (6 и больше) и знаков (не менее 2). Пароль желательно сохранить, поставив галочку в квадратике «Запомните меня», а еще лучше – запомнить. Совет: придумайте для всех своих нужд один пароль, тогда точно не забудете.

Система «Мой Киевстар» состоит из следующих страниц:

Обзор.

Тарифы.

Услуги.

Расходы.

На первой странице вы сможете посмотреть информацию о своем тарифном плане, балансе средств, начисленных и использованных минутах и мегабайтах. Здесь же можно пополнить счет без комиссии.

Переходя на вкладку «Тарифы», вы получаете возможность изменить свой тарифный план, выбрав один из предоставленных вариантов. Информация о каждом тарифе высвечивается после нажатия на его название.

Страница «Услуги» ознакомит вас с различными дополнительными услугами от «Киевстара». Сюда входит и подключение дополнительного пакета мегабайт для пользования Интернетом, различные уведомления о пропущенных звонках или выбрать мелодию, которую слышит набирающий вас абонент. Услуги есть платные и бесплатные. Удобная панель позволяет как ознакомиться с их перечнем, так и подключить нужные или отключить ненужные услуги.

Вкладка «Расходы» предоставляет возможность следить за распределением средств, вносимых за пользование мобильной связью. Вы можете увидеть расходы за прошедший месяц, а также за любой выбранный период, данные о котором вы введете на странице.