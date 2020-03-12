Март 12th, 2020

После встречи Ермака и Козака в Минске Кремлю удалось изменить статус войны с российской интервенции на «внутренний конфликт»

По итогам вчерашней встречи Ермака и Козака в Минске Кремлю удалось изменить статус войны с российской интервенции на «внутренний конфликт», а минский формат (Киев-Москва при посредничестве Германии, Франции и ОБСЕ) заменить на «прямые переговоры» Офиса Квартала 95 с кремлевскими марионетками. Офис президента пока пишет только об обмене пленными, разведении войск, а самый интимный момент, в котором, собственно и поимели Украину, деликатно называет «запровадження Консультативної ради».



Как выглядит произошедшее с точки зрения несдержанных на язык представителей террористов:

- «Глава» «МИД» «ДНР» Наталья Никонорова: «Достигнутая в среду на очередном заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договоренность о формировании новой площадки переговоров означает начало прямого диалога между Донбассом и Украиной, как того требуют Минские соглашения… Не имеет значения, как будет называться этот орган. Важно, что это будет площадка для прямого диалога, общения двух сторон конфликта — Донбасса и Украины». (* ага, «две стороны конфликта — Донбасс и Украина»)

- Представитель «ЛНР» в политической подгруппе Родион Мирошник: «Впервые по итогам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе обязательства сторон закреплены в итоговом протоколе встречи, который передан в секретариат ОБСЕ. В нем четко изложены обязательства сторон, республик Донбасса и Киева, которые должны быть реализованы в очень ограниченный срок». (*Обязательства республик Донбасса и Киева»?! А где про обязательства Москвы?!!!)

