 
 
Март 12th, 2020

После встречи Ермака и Козака в Минске Кремлю удалось изменить статус войны с российской интервенции на «внутренний конфликт»

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По итогам вчерашней встречи Ермака и Козака в Минске Кремлю удалось изменить статус войны с российской интервенции на «внутренний конфликт», а минский формат (Киев-Москва при посредничестве Германии, Франции и ОБСЕ) заменить на «прямые переговоры» Офиса Квартала 95 с кремлевскими марионетками. Офис президента пока пишет только об обмене пленными, разведении войск, а самый интимный момент, в котором, собственно и поимели Украину, деликатно называет «запровадження Консультативної ради».

Как выглядит произошедшее с точки зрения несдержанных на язык представителей террористов:
- «Глава» «МИД» «ДНР» Наталья Никонорова: «Достигнутая в среду на очередном заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договоренность о формировании новой площадки переговоров означает начало прямого диалога между Донбассом и Украиной, как того требуют Минские соглашения… Не имеет значения, как будет называться этот орган. Важно, что это будет площадка для прямого диалога, общения двух сторон конфликта — Донбасса и Украины». (* ага, «две стороны конфликта — Донбасс и Украина»)
- Представитель «ЛНР» в политической подгруппе Родион Мирошник: «Впервые по итогам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе обязательства сторон закреплены в итоговом протоколе встречи, который передан в секретариат ОБСЕ. В нем четко изложены обязательства сторон, республик Донбасса и Киева, которые должны быть реализованы в очень ограниченный срок». (*Обязательства республик Донбасса и Киева»?! А где про обязательства Москвы?!!!)

Судя по осторожным комментариям Козака (мы как всегда молчим, если не считать речью фоновое блеяние Сивохо), окончательное утверждение формата «Консультативної ради» состоится на следующем заседании. Но синхронная позиция «ДНР» и «ЛНР» по этому вопросу прекрасно иллюстрирует цели Кремля. Впрочем, даже из дипломатичной формулировки Козака «диалоговая площадка с участием стран «нормандского формата» и сторон конфликта» проступает разделение на «страны нормандского формата» — Германия, Франция и Россия, и «страны участницы конфликта» — Украина, «ДНР», «ЛНР».

Andrey Plakhonin

Tags: , | Category: Общество, Политика, Статьи ﻿
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