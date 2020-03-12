Март 12th, 2020

Пик эпидемии коронавируса в Китае миновал

Пик распространения коронавируса и вызываемой им болезни Covid-19 в Китае прошел, заявил в четверг агентству Синьхуа официальный представитель Госкомитета по гигиене и здравоохранению КНР Ми Фэн.

В четверг было зафиксировано 19 новых случаев заражения, в среду 15, из них восемь в провинции Хубэй и шесть завозных из-за границы, передает агентство Рейтер со ссылкой на китайское ведомство.

На утро четверга общее количество заболевших в Китае, где в конце прошлого года возникло заболевание, достигло 80778 человек. Все еще болеет 14831 человек, 62793 человека, или 77,7% заболевших, выздоровели, 3169 умерли. Средняя смертность по стране составила 3,9%.

14427 человек, или 97,27% лечащихся граждан Китая, находятся в клиниках наиболее пострадавшей провинции Хубэй, из них 13462 человека или 90,5% общего числа больных — в главном городе провинции Ухане.