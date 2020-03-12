Патриоты блокируют отель в центре Одессы, где хотят собраться сторонники Медведчука и Рабиновича: вспыхивают потасовки, распылен газ

Ожидается, что на конференции будет принято решение о выдвижении в мэры Одессы Вадима Рабиновича. Ранее другое крыло «оппо» (Левочкина-Бойко) заявило, что баллотироваться будет экс-губернатор Одесской области Николай Скорик.

ОБНОВЛЕНО В 15:09. Дерущиеся помяли капот припаркованной машины.

ОБНОВЛЕНО В 15:10. У «Бристоля» стало поспокойнее. Между входом в отель и патриотами стоят люди депутата Богдана Гиганова, сотрудники охранного агентства и полицейские.

ОБНОВЛЕНО В 15:22. Как зафиксировали наши корреспонденты и подтверждают патриоты, за последние 40 минут никто из участников конференции в «Бристоль» не заходил.

ОБНОВЛЕНО В 15:33. Со стороны патриотов в событиях участвуют активисты «Дії», «Автомайдана» Евгения Резвушкина и «Нацкорпуса», ОПЗЖ защищают сотрудники охранной фирмы «Зевс» и примерно сотня «спортсменов», приехавших вчера в город по Киевской трассе.

ОБНОВЛЕНО В 16:03. Стала известна повестка дня конференции «оппо». На ней хотят сместить Николая Скорика с поста вр.и.о. руководителя облорганизации партии и перевести на должность главы городской организации. Вместо него областное отделение возглавит Вадим Рабинович, которого утвердят кандидатом в мэры Одессы. Заседание уже началось, несмотря на осаду со стороны патриотов.

ОБНОВЛЕНО В 16:16. Медведчука, Скорика и Рабиновича нет. В президиуме депутат облсовета Вадим Шкаровский и нардеп Татьяна Плачкова. Председательствующим на конференции выбрали Шкаровского.

ОБНОВЛЕНО В 16:17. Скорика перевели на должность главы горорганизации. Рабинович стал главой областной.

ОБНОВЛЕНО В 16:38. Вопрос будущего кандидата в мэры, к слову, не обсуждался.

ОБНОВЛЕНО В 16:53. Никто не расходится, новая потасовка.

ОБНОВЛЕНО В 17:03. Патриоты прогнали титушек. Полиция разделила противоборствующие стороны и задержала мужчину, распылившего газ.