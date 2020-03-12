Определены самые подделываемые смартфоны

Смартфоны Apple и Samsung чаще всего подделывали на «сером» рынке за 2019 год. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на популярный бенчмарк Master Lu.

Бенчмарк проанализировал смартфоны, которые были проверены через приложение сервиса за последний год. Самым подделываемым аппаратом Master Lu назвал iPhone 8, на втором и третьем местах списка оказались раскладушки Samsung Galaxy W2018 и W2019. Первую пятерку замыкают флагманы Apple и Samsung — iPhone XS Max и Galaxy S10+.

Самая большая доля фейковых смартфонов оказалась у Apple и Samsung — 29,5 и 26,4 процента соответственно. Девайсы бренда Xiaomi подделывают в 9,8 процента случаев, на копии телефонов Honor приходится шесть процентов. Авторы отчета не раскрыли методологию исследования.

Также Master Lu рассказал об особенностях фейковых устройств. Чаще всего подделки всплывают в китайских городах Пекине, Шэньчжэне и Гуанчжоу, в подавляющем числе случаев клонируемые смартфоны имеют процессор MediaTek MT6589 и экран разрешением 720 пикселей. Специалисты отметили, что фейковые телефоны могут иметь оригинальные комплектующие, но они обязательно отличаются от тех компонентов, которые используют OEM-производители.