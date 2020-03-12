 
 
Март 12th, 2020

Названа последняя страна Европы без коронавируса

Черногорию назвали последней страной в Европе, где не зафиксировано случаев заражения COVID-19. Об этом заявил эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Гали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на черногорское телевидение.

Галич рассказал, что врачи проверили на наличие коронавируса нового типа более 2 тысяч человек, в настоящий момент под наблюдением остаются 392 жителя страны. По его словам, диагностика инфекции занимает всего около двух-трех часов.

Эпидемиолог заверил, что черногорские ведомства готовы к возможному обнаружению коронавируса и призвал сограждан не распространять ложную информацию и не сеять панику.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения. Более 4,6 тысяч больных скончались, более 68 тысяч вылечились. Основная часть заразившихся и погибших приходится на материковый Китай, на втором месте по их числу — Италия.

Category: Мир, Новости ﻿
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