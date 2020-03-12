 
 
Март 12th, 2020

Наоми Кемпбел поразила стильной фотосессией.

наоми4Легенда модельного бизнеса Наоми Кембел снялась для юбилейного выпуска гонконгского Vogue .

49-летняя звезда фешн-индустрии украсила сразу три обложки мартовского номера глянца.

В новом фотосете, автором которого выступил популярный фотограф Крис Коллс, Кэмпбелл появилась в образе дерзкой блондинки за рулем винтажного Bentley, а также прогуливающейся по району Челси в Нью-Йорке в ярких нарядах от таких авторитетных домов моды, как Dior и Saint Laurent.

Снимки из новой фотосессии были опубликованы на страницах Кэмпбелл и Коллса вInstagram.

«Гонконгскому Vogue исполняется год! Отпраздновать это событие нам помогла наша мартовская кавер-стар — Наоми Кэмпбелл, которая воплощает силу мечты и вдохновляет нас быть сильными в трудные времена», — описывает героиню своего спецвыпуска редакция глянца.

 

 

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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