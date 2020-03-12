Над океанской мантией нашли странные колонии бактерий и вирусов

Бактерии были найдены во время работ в горных породах на дне Индийского океана у берегов Африки на хребте Атлантида. При этом в прошлом биологи предполагали, что жизнь может существовать только на поверхности Земли, а также в верхних слоях почвы и воды, где достаточно кислорода и питательных веществ.

В глубинных породах морской земной коры существует целая экосистема из бактерий и архей, которые могут извлекать энергию из различных неорганических соединений. Кроме того, на таких глубинах также обитают и микробы, который питаются готовой органикой, и даже грибки.

Схема работы корабля ученых

Все эти микроорганизмы объединяет то, что они очень экономно расходуют свои ресурсы. Они умеют повторно использовать отработавшие белковые молекулы и другие соединения, которые играют важную роль в жизни клеток.