Март 12th, 2020

Кьяра Ферраньи рассказала об эпидемии коронавируса в Италии: «Больницы не справляются»

Распространение коронавируса — сейчас одна из самых обсуждаемых тем во всем мире. Несколько часов назад по этому поводу также высказалась модный блогер и дизайнер Кьяра Ферраньи. В своем инстаграме 32-летняя звезда рассказала о том, как на самом деле обстоят дела в ее родной стране — Италии.

Кьяра призналась, что ситуация давно вышла из под контроля и сообщила, что больницы едва справляются с наплывом заболевших граждан.

Кьяра Ферраньи с сыном Леоне

Этот пост должен полностью объяснить ситуацию всем моим иностранным подписчикам, которые нечетко понимают текущую ситуацию в Италии: она плохая. У нас более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 600 смертей и более 5 тысяч человек, находящихся в больницах с плохими условиями. Больницы не готовы к такому наплыву пациентов, но врачи и медсестры делают все возможное, чтобы помочь как можно большему числу людей. Но если в ближайшее время рост числа больных не замедлится, они будут вынуждены выбирать пациентов в соответствии с их возрастом и вероятностью выжить,

— рассказала Ферраньи.

Кьяра Ферраньи

Блогер также рассказала о том, что они с мужем, рэпером Федерико Лючия, в начале недели уже начали сбор средств, чтобы помочь больнице в Милане — на данный момент супруги собрали 3,6 миллиона евро. Кьяра также призвала всех своих подписчиков собирать деньги и для других больниц в стране.

Государство приняло решение закрыть всех итальянцев в их домах до 3 апреля для предотвращения распространения вируса и чтобы избежать коллапса всей системы и больниц. Сейчас мы все находимся на карантине, как некоторые города Китая в прошлом месяце. Поэтому, пожалуйста, осознайте, что это не обычный грипп. Коронавирус намного опаснее для всех нас. Оставайтесь дома, насколько это возможно, в это критическое время. Посоветуйте другим быть осторожными, и помогите больницам Италии,

— дала совет Ферраньи.

Кьяра Ферраньи с мужем Федерико Лючия и сыном Леоне

Напомним, что число заболевших коронавирусом увеличивается с каждым днем. Недавно стало известно, что инфекция была выявлена у замминистра здравохранения Великобритании Надин Доррис, а несколько часов об опасном диагнозе рассказал американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон — сейчас все они находятся на карантине и получают квалифицированную помощь специалистов.