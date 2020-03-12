Курс доллара в России превысил 75 рублей

Российский рынок не смог нащупать «дно» после 30-процентного обвала цен на нефть и, пережив короткую передышку в среду, камнем полетел в пропасть.На фоне новой волны распродаж, накрывшей фьючерсы на нефть и фондовые рынки от Азии до Европы, рубль, акции и гособлигации России снова стремительно дешевеют.

Доллар начал торги скачком на 93 копейки, а к 14.01 мск дорожал на 2,07 рублей и впервые с февраля 2016 года превысил 75 рублей (75,0225 рубля).

Евро, два месяца назад падавший ниже 68 рублей, шагнув выше отметки 84. Сделки с расчетом «завтра» заключаются по 84,2335 рубля с ростом курса на 2,5%.

Попытки цен на нефть отскочить после рекордного за три десятилетия крушения успехом не увенчались. Потеряв 4,5% в среду, к 14.05 мск четверга цена Brent рухнула еще на 6,9% — до 33,33 доллара за бочку.

На физическом рынке нефть тем временем стоит еще дешевле. Саудовская Аравия отгружает апрельские партии в Европу по цене на 10,25 доллара ниже Brent, предлагая покупателям тройные объемы с беспрецедентной в истории скидкой.

Цена российской Urals упала ниже 30 долларов, но это все равно слишком дорого, чтобы конкурировать с Эр-Риядом. На тендере в начале недели нефтетрейдеры Vitol и Trafigura не нашли ни одного покупателя на партии Urals.

Новую волну падения глобальных рынков спровоцировало решение Дональда Трампа запретить на 30 дней въезд в США из стран Европы, а также официально объявленная ВОЗ пандемия коронавируса: беспрецедентные ограничительные меры увеличивают риски рецессии в мировой экономике и заставляют инвесторов бежать в «активы-убежища», констатирует главный аналитики Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Фондовые индексы в Европе рушатся на 5-6%, фьючерс S&P 500 теряет 4,9%, сигнализируя о новом обвальном падении на открытии бирж в США.

Инвесторы бегут с развивающихся рынков со скоростью, которой не было даже в 2008 году: с 21 января, когда эпидемия коронавируса попала на радары крупных фондов, из стран EM было выведено 42 млрд долларов, свидетельствуют данные Института международных финансов.

Продажи нерезидентов толкают вниз российские фондовые индексы. К 14.20 мск РТС рухнул еще на 10,6% и впервые с 2017 года опустился ниже 1000 пунктов. За месяц капитализация входящих в него крупнейших российских компаний сократилась на 70 млрд долларов.

Иностранные инвесторы и «дочки» зарубежных банков за две недели сбросили 199 миллиардов рублей на валютном рынке, вывели 10 млрд долларов с денежного рынка и полностью свернули операции кэрри-трейд с рублем, сообщил накануне ЦБ.

«Ситуация висит на волоске», — говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Судя по данным центробанка, нерезиденты пока еще не начинали массированные продажи российского госдолга. Они избавились от бумаг всего на 8 млрд рублей, тогда как портфель составляет 3 триллиона.

В долларовом выражении эти инвестиции приносят убытки. При падении нефти до 30 долларов, нервы у западных фондов могут не выдержать — сброс облигаций и выход из российской валюты неизбежно приведет к ускорению девальвации, предупреждает Тремасов.

«Заявления о том, что всё под контролем, просто неуместны. (Вице-премьер Андрей) Белоусов вчера оценил ситуацию на финансовом рынке, как «более-менее позитивный» сценарий. Подобные заявления — красная тряпка для инвесторов, которые получают сигнал, что никаких мер поддержки не будет», — считает Тремасов.

«Самой эффективной мерой стабилизации рыночной ситуации мы видим объявление ЦБ об одновременной продаже валюты (не в рамках бюджетного правила) и покупке ОФЗ. Эти операции можно сделать монетарно-нейтральными. Возможно, ОФЗ и не придется покупать — как только инвесторы увидят ЦБ на бидах, рынки моментально отскочат», — добавляет эксперт.

Пока же ЦБ продает валюту в мизерных объемах: в среду для поддержки курса он приобрел 2,6 млрд рублей, что составляет 0,5% от общего оборота торгов.

«Вероятно, ЦБ вмешается в ситуацию, только если американская валюта пойдет к 90-100 рублей за доллар», — говорит руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.