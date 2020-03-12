Коронавирус: супруги из Бергамо прожили вместе 60 лет и умерли в один день

Newsru.co.il передает: Луиджи Каррара, 86 лет, и Севера Белотти, 82 лет, из города Альбино, провинция Бергамо на севере Италии, которые прожили в браке 60 лет, умерли в один день: причиной смерти престарелых супругов стала коронавирусная болоезнь COVID-19.
В связи с карантином их сыну Луке Карраре не позволили в последний раз навестить стариков, пишет в четверг, 12 марта, британский таблоид Тhe Daily Mail со ссылкой на Corriere della Sera.
Лука утверждает, что его родители провели свою последнюю неделю без какой-либо медицинской помощи: «Привет, мама и папа, злой вирус забрал вас обоих в один и тот же день, вы продолжите спорить и там? Не сомневаюсь, что закончите объятиями – как обычно».
«Ваши близкие остаются одни, и вы даже не можете попрощаться, обнять их, попытаться успокоить. Вы даже не можете солгать им, сказав «Все будет хорошо», – так он описал свою скорбь в социальной сети Facebook.
Каррара отметил, что процесс кремации тел займет несколько дней в связи с большим количеством умерших.
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