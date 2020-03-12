 
 
Март 12th, 2020

Коалиция США подтвердила гибель троих военных при обстреле базы в Ираке

© СС0 Public Domain
Трое военнослужащих коалиции по борьбе с террористами, возглавляемой США, стали жертвами ракетного обстрела лагеря Таджи в Ираке. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба коалиции.
Имена военных не называются до тех пор, пока о случившемся не будут уведомлены их ближайшие родственники. Их гражданство в официальном заявлении также не указывается. Подтверждается, что различные ранения при обстреле получили 12 человек.
По данным военных, база была обстреляна из самодельной пусковой установки, которая находилась на грузовике в нескольких километрах от Таджи. Было выпущено 18 ракет класса «Катюша» (реактивных снарядов).
В сообщении отмечается, что лагерь Таджи — это иракская база, на которой размещаются военнослужащие коалиции для обучения и консультирования иракских сил безопасности.
Ранее СМИ сообщали о гибели во время обстрела двоих американцев и одного британца.

Category: Новости, США ﻿
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