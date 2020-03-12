Ирина Федишин представила новую песню прямо на радиостудии.

Ирина Федишин -молодая ,талантливя и трудолюбивая певица. Ее день расписан по минутам чтобы успевать и в творчестве ,и в семье.
Совсем недавно Ира записала новую песню «Душа» и тут же показала клип к этой романтической композиции.
Чтобы подогреть интерес к новому треку,певица запланировала несколько интервью на разных радиостанциях.
Отвечая на вопросы зрителей в прямом эфире и общаясь с ведущими,Ирина ,как нельзя лучше,расскажет о чем ее песня и какие эмоции испытывала певица при ее написании и исполнении.
Ведь большинство своих песен Ирина Федишин пишет сама.
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