Март 12th, 2020

Ирина Федишин представила новую песню прямо на радиостудии.

Ирина Федишин -молодая ,талантливя и трудолюбивая певица. Ее день расписан по минутам чтобы успевать и в творчестве ,и в семье.

Совсем недавно Ира записала новую песню «Душа» и тут же показала клип к этой романтической композиции.

Чтобы подогреть интерес к новому треку,певица запланировала несколько интервью на разных радиостанциях.

Отвечая на вопросы зрителей в прямом эфире и общаясь с ведущими,Ирина ,как нельзя лучше,расскажет о чем ее песня и какие эмоции испытывала певица при ее написании и исполнении.

Ведь большинство своих песен Ирина Федишин пишет сама.