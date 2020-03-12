Март 12th, 2020

Иранский аятолла разрешил использовать израильскую вакцину против коронавируса









Newsru.co.il передает: Иранский аятолла Макарем Ширази заявил, что считает допустимым использование израильской вакцины против коронавируса – если другого средства от заболевания нет. Об этом сообщает иранист Раз Циммт.



Ширази, которому 93 года, — один из главных религиозных авторитетов шиитского направления ислама. Он известен своими консервативными взглядами. В прошлом появлялись публикации, согласно которым, у его рода еврейские корни.



Министерство здравоохранения Исламской республики Иран сообщило, что за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 75 человек, выявлено 1.075 новых инфицированных. Таким образом, жертвами COVID-19 стали уже 429 иранцев.