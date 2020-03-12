Март 12th, 2020

Иран просит у МВФ $5 млрд на борьбу с COVID-19



По последним данным, в Иране заразились коронавирусом 10 075 человек, из них 429 умерли.



Власти Ирана обратились в МВФ с просьбой предоставить финансовую помощь в размере 5 млрд долларов из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом заявил глава Центального банка Ирана Абдольнасер Хеммати, пишет агентство «Анадолу».



«6 марта я написал письмо главе МВФ Кристалине Георгиевой, запросив задействовать инструмент быстрого финансирования на сумму примерно 5 млрд долларов, учитывая масштабное распространение коронавируса в нашей стране и необходимость дальнейших серьезных мер в профилактике. Эти средства направят на противодействие экономическим последствиям вспышки коронавируса», – сообщил Хаммати.

Информацию об обращении Центробанка Ирана к МВФ подтвердил и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.



По последним данным, в Иране заразились коронавирусом 10 075 человек, из них 429 умерли.



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