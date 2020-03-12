Март 12th, 2020

Хью Джекману удалось наладить хорошие отношения с мамой.

Папарацци поймали в обьектив камеры,как Хью Джекман прогуливается со своей мамой по городу. Видно,что они с удовольствием общаются. Но так было не всегда.

Хью Майкл Джекман появился на свет в австралийском Сиднее в октябре 1968 года в семье английских эмигрантов. Глава семейства Кристофер Джекман работал бухгалтером, мать Грейс Уотсон занималась домашним хозяйством и детьми. У Хью есть сёстры Соня и Зои и братья Иен и Ральф.

После рождения младшего сына у Грейс обнаружилась послеродовая депрессия, и мальчик полтора года жил у крёстных родителей. Но и после его возвращения домой проблемы не исчезли. Грейс не смогла прижиться в чужой стране.

Однажды, вернувшись со школьных занятий, Джекман попал в пустой дом — мать уехала в Лондон. Через несколько лет женщина забрала к себе дочерей, а сыновья остались на попечении отца.

С матерью актер наладил отношения только в 2011 году.