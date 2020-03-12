Март 12th, 2020 Гигантский червь эпохи динозавров найден на Филлипинах На Филиппинах найдено существо, считавшееся вымершим — это гигантский червь эпохи динозавров. Совершить открытие позволило филиппинское телевидение: в одной из передач были показаны странные «черви», торчащие из лужи густой грязи «как морковь». Местные ученые обратили внимание на эту информацию, обратились к коллегам из Университета штата Юта и других научных учреждений мира, и отправились на место с экспедицией. Результат превзошел все ожидания: биологи обнаружили моллюска Kuphus polythalamia. Ранее он был известен по фрагментам, хранящимся в музеях; среди них попадались гигантские полые трубки (раковина), но анатомия животного оставалась загадкой. Из-за недостатка информации его прежде относили к червям, но живой образец длиной около метра позволил уточнить его видовую принадлежность. Kuphus polythalamia является двустворчатым моллюском из семейства корабельные черви.

«Обычные» корабельные черви получили своё название за то, что они встречаются на кораблях и питаются древесиной. В то же время, о месте проживания и диете их гигантских собратьев до сих пор было известно немного. Учёные утверждают, что обнаруженный ими организм можно назвать «единорогом среди моллюсков», поскольку уже давно надежда поймать их стала восприниматься научным сообществом как почти неосуществимая мечта.

При этом если обычные корабельные черви сами ищут под водой древесину, то гигантским «корабельным червям» Kuphus polythalamia достаточно просто поселиться в грязи. Она богата органическими веществами, вырабатывающими сероводород. Бактерии, наполняющие цекум «червя», поглощают сероводород, используя его как источник энергии для образования углерода. Этот процесс похож на фотосинтез за исключением того, что вместо солнечного света используются газы. Название семейство получило из-за своего необычного рациона: его представители питаются гниющими останками кораблей и других деревянных предметов. Собственных ферментов для расщепления целлюлозы они не имеют; реакцию осуществляют симбиотические бактерии, наполняющие обширный слепой вырост желудка (цекум).«Обычные» корабельные черви получили своё название за то, что они встречаются на кораблях и питаются древесиной. В то же время, о месте проживания и диете их гигантских собратьев до сих пор было известно немного. Учёные утверждают, что обнаруженный ими организм можно назвать «единорогом среди моллюсков», поскольку уже давно надежда поймать их стала восприниматься научным сообществом как почти неосуществимая мечта.При этом если обычные корабельные черви сами ищут под водой древесину, то гигантским «корабельным червям» Kuphus polythalamia достаточно просто поселиться в грязи. Она богата органическими веществами, вырабатывающими сероводород. Бактерии, наполняющие цекум «червя», поглощают сероводород, используя его как источник энергии для образования углерода. Этот процесс похож на фотосинтез за исключением того, что вместо солнечного света используются газы. Изучение Kuphus polythalamia продолжается: ученым интересно найти эволюционное звено, заставившее корабельных червей поменять древесину на зловонные испарения.

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