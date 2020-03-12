Европейский фондовый рынок обрушился после ограничений на въезд в США

Европейские рынки в четверг обрушились до почти четырехлетнего минимума в связи с тревогами инвесторов по поводу серьезных ограничений на въезд в США, введенных президентом Дональдом Трампом в попытке сдержать стремительное распространение коронавируса.

Базовый индекс STOXX 600 снизился на 6,3 процента. Снижение происходит шестой день подряд.

«Ограничения на поездки означают замедление экономической активности, и если раньше вас нужно было уговаривать продать ваши акции, то теперь приглашение свалилось с неба», – заявил главный стратегический аналитик глобальных рынков в Axicorp Стивен Иннес.