 
 
Март 12th, 2020

Европейский фондовый рынок обрушился после ограничений на въезд в США

Аналитики считают, что запрет на поездки приведет к замедлению экономической активности

Европейские рынки в четверг обрушились до почти четырехлетнего минимума в связи с тревогами инвесторов по поводу серьезных ограничений на въезд в США, введенных президентом Дональдом Трампом в попытке сдержать стремительное распространение коронавируса.

Базовый индекс STOXX 600 снизился на 6,3 процента. Снижение происходит шестой день подряд.

«Ограничения на поездки означают замедление экономической активности, и если раньше вас нужно было уговаривать продать ваши акции, то теперь приглашение свалилось с неба», – заявил главный стратегический аналитик глобальных рынков в Axicorp Стивен Иннес.

Category: Мир, Новости ﻿
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