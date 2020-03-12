Март 12th, 2020

Эмилию Кларк не узнают без грима.

Когда дело касается шопинга,то даже самые известные,богатые и знаменитые могут быть пойманы папарацци на улице с горой пакетов и в растрепаном виде. Именно это и случилось с Эмилией Кларк.

Эмилия – британская актриса театра и кино. Международная популярность пришла к ней после участия в телесериале «Игра престолов» и фильме «Терминатор: Генезис» .

Успешна она и на других поприщах.На протяжении нескольких лет актриса является официальным лицом парфюмерии бренда Dolce & Gabbana.

Благодаря блистательной актерской работе звезда неоднократно попадала в списки самых красивых женщин мира и самых перспективных актрис Великобритании. Она становилась номинанткой и победительницей престижных телепремий, а в 2019 году ее кандидатура попала в список участников церемонии вручения премии «Оскар», которые удостоились чести вручать награды победителям.

Эмилия владеет недвижимостью в Лондоне, в районе Хэмпстед, а также в Лос-Анджелесе. Дом в Америке актриса приобрела в 2016 году.