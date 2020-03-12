 
 
Март 12th, 2020

Эмили Ратаковски одела суперплатье от украинского дизайнера

Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками ярким фото в Instagram, на котором она в шикарном платье. Модель часто радует своих фанатов красивыми снимками.

Так, звезда пришла на шоу «Поздняя ночь с Сетом Мейерсом» в платье оригинального кроя, которое создал украинский бренд BEVZA.

Ратаковски продемонстрировала свой пресс в откровенном наряде. Также, она обула босоножки на высоких устойчивых каблуках. Ее волосы уложили в легкие волны, нарочито «растрепанные».

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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