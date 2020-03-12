Экономика России в ступоре — обвал продолжается

Крушение цен на нефть после развалит сделки ОПЕК+ замедлит до нуля темпы экономического роста в России и не оставит и следа от профицита бюджета, заявил в четверг главва Счетной палаты Алексей Кудрин.Составленный правительством бюджетный безнадежно устарел, констатировал он: проект казны верстали из расчета, что нефть будет стоить 57,7 доллара за баррель, а курс доллара составит 63,9 рубля.

«Сегодня нам нужно исходить из новых реалий», — призвал Кудрин: но ситуация меняется так стремительно, что просчитать сценарий пока невозможно.

За неделю цена нефти Brent рухнула на 31% — на 16.49 мск майские фьючерсы в Лондоне торгуются по 32,99 доллара за бочку. На физическом рынке в Европе российская Urals упала ниже 30 долларов, а саудовские поставки приходят по 25 долларов за бочку. Курс доллара с 60 рублей в середине января поднялся выше 75, а евро превысил отметку 84 рубля.

Темпы экономического роста будут нулевыми, в худшем случае экономика начнет сокращаться на фоне разгона инфляции до 6%, сообщил Кудрин на заседании комитета СовФеда по бюджету и финансовым рынкам.

По его оценке, при нефти по 35 и долларе по 72 бюджет недополучит около 3 триллионов рублей нефтегазовых доходов, или 15% всей запланированной налоговой выручки (20,4 триллиона рублей). Как итог из профицита правительство скатится в дефицит размером 2% ВВП.

«Cерьезных изменений в лучшую сторону не произойдет. Наоборот, мы встречаемся с вызовами, как минимум, неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение», — цитирует Кудрина ТАСС.

Помимо существенной просадки сырьевой ренты бюджет недополучит и несырьевые доходы, предупреждает экономист экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов: скажется замедление экономической активности и девальвация рубля.

По оценке Мурашова, 1,3 триллиона рублей в виде ненефтегазовых налогов, которые уже заложены в бюджет, Минфин собрать не сможет. Дефицит бюджета составит 2,3 триллиона рублей — 12% от расходов. Иными словами, каждый восьмой потраченный правительством рубль не будет обеспечен налоговой выручкой.

Для покрытия дыры Минфин использует Фонд национального благосостояния, где накоплено 10 трлн рублей в виде ликвидных активов. Кубышки могло бы хватить примерно на пять, но опыт предыдущих кризисов показывает, что деньги заканчиваются гораздо быстрее.

«Так, в 2008-09 гг и 2014-15 гг поддержка за счет суверенных фондов каждый раз превосходила 10% ВВП, сейчас же ФНБ и валюта, купленная в 2019-20 гг. в рамках бюджетного правила составляет, по оценке Минфина, около 9% ВВП», — указывает аналитик ФК «Уралсиб» Ирина Ледебева.

Нынешняя ситуация ставит под вопрос все проекты, которые предполагалось финансировать за счет средств ФНБ после достижения его ликвидной части уровня в 7%, добавляет она.

Амбиции руководства страны, как обычно, из своего кошелька оплатят российские граждане, говорит основатель Movchan’s Group Андрей Мовчан.

«Если доллар будет стоить 72 рубля, а не 60, — это разница в 20%, которая транслируется примерно в 10%-ное удорожание потребительских корзин, потому что в отечественном производстве велика доля импорта. Поскольку это сопровождается существенным сокращением доходов бюджета, не стоит ждать компенсационных выплат или повышений зарплат бюджетников; напротив, скорее всего ответом государства будет дальнейшее ужесточение налоговой политики. Наполнение бюджета считается в Кремле главной и практически единственной задачей внутренней экономической политики», — напоминает Мовчан.