 
 
Март 12th, 2020

Джаред Лето погулял по Киеву.

джаредАмериканский актер и музыкант Джаред Лето посещал  Киев. Артист полон впечатлений и с восторгом отзывается о городе.

 Джаред взобрался на Рыбальский мост в Киеве и снял с него яркое и впечатляющее видео. Ролик актер и солист группы 30 Seconds to Mars опубликовал на своей странице в Instagram, где также показал свое сэлфи.

«Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев — это все мосты, по которым я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост , над которым работают уже 20 лет. Это классное место и многие люди любят проводить здесь время. Может, они могли бы превратить его в парк? Парк Лето звучит неплохо», — написал музыкант в своем посте.

В ролике показано, как Джаред Лето поднимается на железобетонный пилон Рыбальского моста и делает на нем сэлфи. Также это снимали с дрона.

 

 

 

Tags: , , | Category: Новости, США, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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