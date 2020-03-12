Март 12th, 2020

Джаред Лето погулял по Киеву.

Американский актер и музыкант Джаред Лето посещал Киев. Артист полон впечатлений и с восторгом отзывается о городе.

Джаред взобрался на Рыбальский мост в Киеве и снял с него яркое и впечатляющее видео. Ролик актер и солист группы 30 Seconds to Mars опубликовал на своей странице в Instagram, где также показал свое сэлфи.

«Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев — это все мосты, по которым я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост , над которым работают уже 20 лет. Это классное место и многие люди любят проводить здесь время. Может, они могли бы превратить его в парк? Парк Лето звучит неплохо», — написал музыкант в своем посте.

В ролике показано, как Джаред Лето поднимается на железобетонный пилон Рыбальского моста и делает на нем сэлфи. Также это снимали с дрона.