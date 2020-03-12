Март 12th, 2020

Джамала попросила поклонников не паниковать.

Джамала совсем недавно обьявила ,что опять беременна. Это ставит ее в опасное положение в связи с коронавирусом и поклонники выражают ей свою поддержку и беспокойство.

Недавно Джамала летала в Европу и,естественно,фаны задают вопрос как же она защищает себя от вируса.

«Карантин ?! Главное без паники! Рекомендовать ничего не буду, потому что для этого есть специалисты. Что делаю для профилактики этого заболевания? Проветривают чаще комнаты, пользуюсь увлажнителем воздуха. Обязательно мою руки с мылом, промываю нос специальным раствором или просто так же обычным мылом. Еще пользуюсь оксолиновой мазью.

Прогуливаюсь на свежем воздухе рядом с домом. Не надевает маску на улице. Маска нужна тем, кто уже заболел, или есть вероятность оказаться в одном помещении с больным. Давайте беречь свое здоровье и заботиться я о наших близких. Все будет хорошо! » — написала Джамала.