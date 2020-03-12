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Диетологи назвали самый вредный для здоровья суп.

супО полезности или вреде разных продуктов давно уже идут споры. Разные специалисты придерживаются разных точек зрения.

Принято считать, что супы очень полезны и их нужно есть едва ли не каждый день. Диетологи при этом придерживаются другого мнения.

 Во-первых, нельзя назвать полезным для здоровья мясной бульон. Он может быть очень жирным и содержать вредные вещества, попавшие в него из костей. Во-вторых, супы солят.

 Наиболее же вредной была признана солянка. В нее добавляют и копчености, и соленые огурцы, и специи, и другие малополезные продукты.

 На втором месте оказался грибной суп. Его опасность связана главным образом с грибами, в которые из почвы могли попасть различные соединения.

 

Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
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